Srpska lista ubedljivo je pobedila u prvom krugu izbora za gradonačelnike u devet od 10 opština sa srpskom većinom na KiM, pokazuju preliminarni rezultati centralne izborne komisije u Prištini (CIK). Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonom iz Kancelarije za KiM u štab Srpske liste i čestitao im na pobedi. Širom KiM Srbi su slavili pobedu Srpske Liste uz vatromet.

O očekivanjima i značaju rezultata dobijenim na ovim izborima za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorili su Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije i Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.

Drecun kaže da je ovakav odziv naroda i bio očekivan.

- Očekivao sam da će srpski narod masovno podržati Srpsku listu. Bilo je raznih priča u albanskim medijima, a veoma su šture informacije da bi se pravile ozbiljne analize.

Šta ova pobeda zapravo predstavlja za sprski narod na prostoru KiM?

- Postojaće mogućnost da se preko Srpske liste pomaže opštinama u kojima žive Srbi. Ovde je u pitanju opstanak našeg naroda. Mislim da sam očekivao i veću podršku u nekim mestima, ali i ovo je dobra izlaznost - kaže Drecun.

Upozorio je da se u narednom periodu mogu očekivati nemiri izazvani od strane onih koji su nezadovoljni ovim rezultatima.

- Moguće da dođe do ometanja rada Srpske liste, izazivanje incidenata i da se protive odlukama. Puna mogućnost da se iskoriste rezultati izbora moći će da se realizuje tek kada se formira zajednica srpskih opština. Dok centralna vlast odlučuje imate prostor za manipulisanje.

Ibrahimović je govorio o značaju jedinstva srpskog naroda u ovako važnim situacijama.

- Narod je razumeo koliko je važno jedinstvo i koliko su važni izbor. Ovo će biti jedan snažan pritisak za nove vanredne parlamentarne izbore. Siguran sam da će biti ili krajem godine ili u februaru. Posle ovih lokalnih izbora, Kurti zasigurno nema legitimitet da sastavi Vladu.

Kaže da ostvareni rezultati Srpske liste mogu imati značaja u daljim pregovorima između Beograda i Prištine.

- Ovo može da bude infrasturuktura pregovora Beograda i Prištine za formiranje zajednice srpskih opština. Govori da su SAD poptupno odustale od politike Aljbina Kurtija. Stavili su to do znanja albanksom biračkom telu.

Poručio je da je u pitanju snažna pobeda, ali da je neophodan i nastavak borbe za prava naših ljudi na prostoru KiM.

- Moramo razumeti to da će u budućnosti svaka odluka opština na čelu sa srpskim gradonačelnicima morati da prođe kroz lokalne samouprave. Mislim da će međunarodna zajednica morati da uvaži sve ovo što se desilo, ovo je jedinstvo naroda.

