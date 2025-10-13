Slušaj vest

- Poslednji pozdrav Halidu. Aleksandar Vučić sa porodicom - piše na vencu.

Aleksandar Vučić venac Halid Bešlić.JPG
Venac koji je predsednik Aleksandar Vučić poslao u Sarajevo Foto: Avaz

Portal "Avaz" piše da je to još jedan dokaz koliko je Bešlić bio omiljen u svim zemljama u regionu.

U Narodnom pozorištu održana je komemoracija Halidu Bešliću, tokom koje su prijatelji i kolege govorili o njegovom životu, muzici, a pre svega o dobrim delima. Prva za binu je hrabro i ponosno, na dedu Halida, izašla pevačeva unuka Lamija.

Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova.

Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Večnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

(Kurir.rs/Avaz)

