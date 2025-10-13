Pobeda Srpske liste dokaz je da Srbi veruju svojoj državi Srbiji! Jugović i Čotrić: Kurti u srpskim sredinama nema šta da traži, kraj je njegovom bezakonju
Ubedljiva pobeda Srpske liste na lokalnim izborima u svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji, dokaz je poverenja u kandidate Liste i institucije Republike Srbije, poručili su Aleksandar Jugović i Aleksandar Čotrić, poslanici u Narodnoj skupštini Srbije.
- Još jednom je potvrđeno da Srbi na Kosovu i Metohiji veruju svojoj državi koja ulaže maksimalne napore da zaštiti njihova prava, gradi infrastrukturu, isplaćuje plate i penzije, pruža finansijsku pomoć i obezbeđuje školovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu u okviru sistema naše zemlje - istakli su Jugović i Čotrić:
- Srbi na Kosovu i Metohiji ovakvim glasanjem jasno su poručili Aljbinu Kurtiju da u srpskim sredinama nema šta da traži i da je došao kraj nametanju njegovih predstavnika koji su sprovodili bezakonje, samovolju i otvoreno radili protiv interesa srpske zajednice.