Oni su došli da prikupe dokumentaciju ove firme na čijem je čelu do nedavno bio Dragan Šolak, kao i njegovi poslušnici, koji su u međuvremenu smenjeni s funkcija.

Deo menadžmenta u ovoj kompaniji uhvatila je panika zbog sumnje da su uključeni u mutne koruptivne poslove, a nakon što je protiv bivšeg rukovodstva krivičnu prijavu podneo novi zakonski zastupnik i direktor “United group RS” d.o.o. Vladica Tintor.

Tužilaštvo je policiji naložilo da prikupi svu dokumentaciju radi provera, a kako saznajemo i da izuzme snimke sporne primopredaje dužnosti između bivše direktorke United grupe Bojane Mijailović i Tintora, kada su ga zaposleni sprečavali da uđe u prostorije svoje firme!