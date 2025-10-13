Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovom.

"Upravo smo završili važan razgovor sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a i zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću, i jedni i drugi smo bili baš takvi. Nije lako vreme i nije malo breme pred nama, a ono što mogu da kažem građanima Srbije, nestašica nafte i naftnih derivata i bilo kakve velike energetske krize u Srbiji neće biti.

Naši ruski prijatelji su razumeli našu poruku. Mi smo razumeli šta su njihovi interesi. Uradićemo sve što je u najboljem i strateškom interesu Republike Srbije. Građani budite mirni, država je tu da se bori za vas u vaše ime, za vaš račun. Za budućnost Srbije nastavićemo da radimo", zaključio je predsednik.