- Čestitam Srpskoj listi na pobedi koja još jednom potvrđuje jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i njegovu odlučnost da istraje u borbi za opstanak, mir i dostojanstven život. Od poslednjih i vanrednih izbora pre dve godine srpski narod je na Kosovu i Metohiji, u očima Republike Srbije, žrtva surove i nemilosrdne politike Kurtijevog režima koji za jedini cilj svoje političke delatnosti ima progon srpskog življa sa njihovog vekovnog ognjišta. U atmosferi socijalnih tenzija i napetih odnosa kakva je mogla da se vidi i tokom ovih izbora, Srpska lista je uspela da još jednom pokaže da je najbolji zastupnik interesa srpskog naroda u našoj južnoj pokrajini - istakao je ministar Gašić.

Ministar odbrane rekao je da narod u Srbiji stoji uz Srbe na Kosovu i Metohiji i pruža punu podršku borbi za njihov opstanak.

- Država Srbija, predvođena predsednikom Srbije i vrhovnim komandantom Vojske Srbije Aleksandrom Vučićem, nastaviće da pruža punu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, u cilju očuvanja mira, stabilnosti i državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije - naglasio je ministar Gašić.

On je istakao da izborna pobeda Srpske liste predstavlja siguran znak da Srbi, ma koliko ih ugnjetavali, nisu poraženi.

- Uveren sam da ova pobeda predstavlja trijumf zdravog razuma srpskog naroda koji je još jednom dao mandat Srpskoj listi da u njegovo ime brani i sačuva pravo na život, prosperitet i budućnost Srba na Kosovu i Metohiji - rekao je ministar Gašić.

Kurir.rs

