Srpska lista pobedila je u svih 10 srpskih opština na Kosovu i Metohiji, s tim što je u devet opština trijumfovala već u prvom krugu, dok će u Klokotu biti drugog kruga. Srbi su u političkom smislu postali još snažnija realnost na KiM i činilac koji ne može da zaobiđe nijedna centralna vlast u Prištini. Osim velikog uspeha Srpske liste, potvrda toga je i izborni krah Aljbina Kurtija i njegovog Samoopredeljenja.

Faktor Beograd

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da su ovakvi rezultati lokalnih izbora na KiM težak poraz za Kurtija, koji je sada svestan da za njega vanredni parlamentarni izbori, kao jedna od alternativa da se razreši aktuelna politička kriza, nisu opcija.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- On je računao na neformiranje vlade i nove izbore. Međutim, očigledno je da na tim izborima on ne može proći bolje. Situacija je za njega sve gora, odnosno on je došao u daleko težu pregovaračku poziciju za formiranje nove vlade. Lokalni izbori su dali vetar u leđa onim drugim strukturama na Kosovu, koje su sada opozicione, da agresivnijim putem bez njega eventualno formiraju vladu. Srpska lista je pokazala da je i dalje ključan politički faktor srpskog naroda na KiM, da srpski narod nije slomljen Kurtijevim terorom, da će ona artikulisati političke interese srpskog naroda i da s tim i Albanci i međunarodna zajednica moraju da računaju - ocenjuje Graovac.

On smatra i da je posebno važno što je održana politika neraskidive veze Beograda i srpskog naroda na KiM.

- Mnogi nisu u to verovali, ali Srpska lista je potvrdila da jedinstveno stoji uz svoju vlast u Beogradu i oko toga sada nema nikakve dileme. Ovi izbori su poslali tu poruku. Sada će centralna vlast, koja je u interregnumu, na sve načine pokušavati da oteža i sabotira formiranje novih-starih lokalnih vlasti u srpskim sredinama. Međutim, to će biti samo potez očajnika u ovom trenutku, jer je jasno da je Kurti taj koji je poražen - napominje Graovac.

Zabrinjavajući trend

I istoričar Stefan Radojković ocenjuje da će se u odnosima Prištine prema srpskim opštinama nastaviti s praksom pritiska na srpsku zajednicu, ali da će on možda malo popustiti, s obzirom na to da će gradonačelnici i većina u lokalnim skupštinama biti predstavnici Srba. On kaže i da su demografski trendovi zabrinjavajući.