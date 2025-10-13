Slušaj vest

Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Republike Srbije govorila je večeras u ekskluzivnom intervjuu za Kurir TV u emisiji "Usijanje" o plasiranju lažnim vesti putem društvenih mreža i ispravljanju dezinformacija.

- Toliki broj lažnih i nebitnih vesti je prisutno, da treba tim od 5.000 ljudi da ispravi sve dezinformacije. Danas svako ima društvene mreže i može da kaže šta misli. Danas svake sekunde izlazi stotine besmislenih informacija, neke su sa namerom lažne, a neke slučajno. Mi demantujemo isključivo laži koje se tiču bezbednosti države, sigurnosti, kao i informacije koje bi izazvale paniku kod građana, kao što je vest o detetu koji je navodno ubijen tokom protesta u Valjevu.

Foto: Kurir Televizija

- Tada je država bila gotovo na ivici građanskog rata, i bilo je neophodno odreagovati na tu laž koja je plasirana da bi se izazvalo krvoproliće na ulicama. Morali smo odmah da reagujemo i to iz više pravaca, raznih ministarstva, bila je akcija borba za život, da nađemo dečaka, da vidimo šta se desilo i da MUP izađe sa saopštenjem.

Vasiljević je pričala o izvorima informacija:

- Danas vam na konferenciji za štampu novinari postavljaju pitanja "Bora konj je na svom nalogu napisao ovo" "bik koji sedi je rekao ovo" pa postavljate predsedniku pitanja koja citirate sa društvenih mreža. Nekada je izvor informacija bio Tanjug, Beta, razne televizije i mediji. Novinari kada puste tekst, oni ga potpišu, pa znate ko je šta napisao i da će snositi odgovornost za to. Ako ništa drugo, makar znate koga da zovete i da demantujete ili da ga tužite ako je ugrozio bezbednost ili uvredio vas.