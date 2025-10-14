Slušaj vest

Sednica je počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su u četvrtak završili načelni pretres nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima.

Na ove zakone podneto je oko 290 amandmana.

U pitanju su predlozi zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Raspravljaće i o amandmanima na dopunu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlogu zakona o informacionoj bezbednosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027 i Predlogu zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Uslovi za formalizovanje postojećeg vlasništva

Predstavljajući Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upisa prava na nepokretnostima, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević ukazala je da je suština zakonskog rešenja u tome da se formalizuje postojeće vlasništvo nad objektima, a sve prijave moći će da se podnesu elektronskim putem.

Dodala je da tim zakonom država prvi put sistemski i sveobuhvatno uređuje evidentiranje i upis prava svojine na objektima i zemljištu ispod objekta ako investitori nisu gradili na svom zemljištu, bez obzira na to kada su ti objekti izgrađeni, ali i uz strogo poštovanje javnog interesa i ustavnog načela jednakosti svih pred zakonom.

Ministar pravde Nenad Vujić, obrazlažući predlog izmena i dopuna Zakona o izvršenju, rekao je da on ima za cilj da obezbedi pravo na jedini dom građana, kao i da se njime sprečava pojava beskućništva i da ljudi kroz izvršni postupak izgube jedini dom.

Naveo je i da se predloženim izmenama zakona ne štite građani koji imaju mogućnosti da svoj dug izmire, već građani koji se nalaze u socijalnoj iznudici.

Vujić je ukazao da ovim zakonskim predlogom Srbija harmonizuje svoje zakonodavstvo i sudsku praksu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i Evropskom konvencijom o zaštiti porodice.

Pravo na prigovor

Ministar je objasnio da će u postupku izvršenja, svaki građanin imati pravo da se obrati sudu i da istakne prigovor ako je nepokretnost u izvršnom postupku njegov jedini dom, a da zatim sud donosi odluku na osnovu utvrđivanja kriterijuma koji su jasno propisani i koji moraju biti kumulativno, odnosno svi zajedno ispunjeni.

Na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka, a u nastavku sednice poslanici će razmatrati od 9. do 39. tačke među kojima su predlozi za potvrđivanje više finansijskih ugovora i međunarodnih sporazuma.

Pored ostalog, na dnevnom redu je Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Železnička pruga Niš–Dimitrovgrad B između Srbije i Evropske investicione banke, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe o privilegijama i pogodnostima neophodnim za učešće na međunarodnoj priznatoj izložbi Ekspo 2027 Beograd Srbija, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije, s jedne strane, i Evropske unije, s druge strane, o učešću Srbije u Programu jedinstvenog tržišta Evropske unije.

Na početku sednice odlučeno je da se objedinjena rasprava vodi u tri celine – o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.