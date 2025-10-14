Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević komentarisao je poruke predsednika Aleksandra Vučića građanima Srbije  istakavši da "Vučić uvek govori istinu, a ne ono što je popularno u aktuelnoj situaciji".

Vučević je naglasio da Vučić vodi politiku koja se zasniva na dugoročnim interesima, a ne na kratkoročnim poenima.

 - On mora da razgovara i sa Moskvom i sa Vašingtonom i da se bori za interese države, što je dokazao da mu je najpreče.

Predsednik Srpske napredne stranke istakao je da idealizacija države može biti pogubna, pre svega za one koji se osećaju kao patriote.

- Idealizacija može dovesti do gubitka atributa i snage same države - rekao je Vučević.

