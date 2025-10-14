POZNATO KADA ĆE VUČIĆ UGOSTITI URSULU FON DER LAJEN: Predsednica Evropske komisije sutra u zvaničnoj poseti Srbiji
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, 14. i 15. oktobra, najavljeno je iz Kancelarije za saradnju s medijima Predsednika Republike.
Prema zvaničnom planu poste, ceremonija svečanog dočeka Fon der Lajen počinje u sredu 15. oktobra u 08.45 časova, ispred Palate Srbija.
Zatim, u 09.00 časova je predviđen tet-a-tet sastanak predsednika Republike Srbije i predsednice Evropske komisije, koji bi trebalo da traje do 09.40, za kada su zakazane izjave za medije.
Jedna od glavnih tema njenih razgovora biće Plan rasta za Zapadni Balkan, koji za Srbiju izdvaja milijardu i 580 miliona evra.
Predsednica Evropske komisije inače, nalazi se na turneji Zapadnim Balkanom, koju je započela u Albaniji, nastavila u Crnoj Gori gde je jutros otvorila prvu investicionu konferenciju Crne Gore i EU u turističkom rizortu Luštica Bay kod Tivta, nakon čega ide u i Srebrenicu i Sarajevo.
