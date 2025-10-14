Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Jagoda Lazarević je za TV Prva rekla da je poziv upućen i malim, srednjim i velikim preduzećima i istakla da država stoji iza njih, jer, kako kaže, zna da postoji strah kod nekih od dobavljača zbog pritisaka trgovaca.

"Apelujem da se odazovu na ovaj sastanak koji će biti održan sledeće nedelje u organizaciji Privredne komore Srbije, ali to nije jedini kontakt, ostaje da nam se direktno obrate nakon toga. Borićemo se za svaku kompaniju", rekla je Lazarević.

Navela je da podaci pokazuju da je donošenje Uredbe o ograničavanju marži bio dobar potez.

"Juče objavljeni podaci o definitivnom i neupitnom obuzdavanju inflacije, koja je na najnižem nivou od aprila 2021. godine, su nam, ne samo dobar indikator, nego i smernica da nastavimo da se borimo", kazala je Lazarević.

"Trgovci da budu korektni"

Apelovala je i na trgovce da budu korektni, jer, kako kaže, ministarstvo dobija informacije sa terena a trgovci nekorektnim ponašanjem samo otežavaju sebi situaciju.

"Ja sam za fer odnos i ne želimo da ugasimo trgovce, daleko od toga, oni treba da rade, da posluju, privređuju i da profitiraju, ali moramo da dovedemo neke stvari u red i ideja za naše potrošače je da oni kupuju dobre proizvode po povoljnim cenama i da konačno zaustavimo, što verujem da smo za sada uradili, spiralu podizanja cena koja je bila teret za budžet apsolutno svakog pojedinca", rekla je ona.

Dodala je da se uzda u efekte predstojećeg zakona o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, jer će tim zakonom biti zabranjene neke od nepoštenih praksi trgovaca, dok će neke, biti ograničene u određenim uslovima.

"Trgovci su pokušavali da zaobiđu pravila, a te anomalije prepoznala je i Evropska unija – najslabiji u lancu najviše su pogođeni takvim nepoštenim praksama, jer im je pregovaračka snaga manja. Upravo to treba da reši novi zakon, koji donosimo do kraja godine. Koristili smo dobra rešenja pojedinih država EU, koja nam daju smernice kako da inkorporiramo najbolje prakse i sprečimo nepoštene trgovačke prakse. Koristićemo elemente nekoliko zakona koji su se pokazali uspešnim", rekla je Lazarević.

Ministarka je dodala da se u procesu izrade zakona pažljivo razmatraju i komentari i preporuke obe strane - i dobavljača i trgovaca.

"Sledeće nedelje, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, planiramo sastanak sa dobavljačima kako bismo ih čuli, i ovim putem ih pozivam da se odazovu. Verujem da postoji određeni strah, ali treba da znaju da država čvrsto stoji iza njih. Nakon tog sastanka, želimo da razgovaramo i sa trgovcima koji su obuhvaćeni merom, kako bismo došli do izbalansiranog rešenja. Mi nismo za totalnu zabranu svega, ali nekih stvari više jednostavno ne sme da bude", naglasila je ministarka.

Formira se nova radna grupa

Lazarević je najavila formiranje radne grupe koju će činiti predstavnici države i privrede, kako bi se zajednički došlo do najboljih rešenja za probleme koji traju godinama. Navela je i da je tržišna inspekcija izuzetno aktivna, s ciljem da se obezbedi poštovanje uredbe.

"U prvoj fazi kontrolišemo poštovanje uredbe u segmentu ograničenja marži. Kontrole su urađene ili su u toku, u četiri najveća trgovinska lanca, u ukupno 205 objekata. Cilj je da se utvrdi da li postoji povreda uredbe u tom segmentu. Sledeći ciklus kontrola odnosiće se na poštovanje ograničenja vanfakturnih davanja. Biće mnogo posla za inspekciju, ali za sada dobro plivamo", rekla je Lazarević.

Dodala je da ima dovoljno inspektora širom Srbije, ali da je dokumentacija koju pregledaju izuzetno obimna, te da su pojedini trgovci namenski zasipali inspekciju dokumentima kako bi otežali rad.

Na molbu da pošalje poruku svim stranama, ponovila je da država stoji iza dobavljača i proizvođača, te da će istrajati do kraja. Poručila je da nema razloga za strah, jer država štiti njihov integritet.

"Borićemo se za svaku kompaniju, i zato ih pozivam da se odazovu sastanku koji organizujemo sa PKS. S druge strane, mi ne želimo da ugasimo trgovce - oni treba da posluju i ostvaruju profit, ali moramo da uvedemo red jer potrošači zaslužuju dobre proizvode po normalnim cenama. Istrajni smo i verujem da će građani to prepoznati", zaključila je ministarka Lazarević.