Sednici prisustvuje 126 poslanika.

Raspravlja se o osam predloga zakona koje je podnela Vlada - Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Raspravljalo se i o Predlogu zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlogu zakona o informacionoj bezbednosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 i Predlogu zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

11.40 - Ana Brnabić se obratila Petru Boškoviću

Ana Brnabić je poslaniku Petru Boškoviću, sa liste SRCE, saopštila da mu neće izreći opomenu pošto mu je danas prvi radni dan u poslaničkoj klupi, ali da nikada ne sme da drugim poslanicima viče "sikter".

11.20 - Reč dobio ministar Selaković

Ministar Nikola Selaković istakao je da je 2023. godine dobio dopis gradonačelnika Kraljeva, i da su građani tražili da se 14. oktobar, datum kada su Nemci masakrirali stanovništvo tog grada, uvrsti u red onih koje se obeležavaju na nacionalnom nivou.

- Tome sam dao bezrezervnu podršku, i uvrstili smo taj datum na listu onih koji se obeležavaju na nacionalnom nivou. Sledeće godine će biti 85 godišnjica od krvavog pira nacističkog okupatora. I to je dobra prilika da se članovi Vlade tada pojave u Kraljevu - rekao je Selaković na pitanje poslanice iz Kraljeva.

Foto: YouTube/ParlamentSrbija

Na kritike opozicije, Selaković kaže da je sadašnja vlast snimila i "Daru iz Jasenovca", i "Zaspanku za vojnike" i "Kralja Petra", dok su prethodne vlasti snimale filmove sa prefiksom "Srpski film", kojim je promovisana pedofilija.

- Može da snima šta hoće, ali neće od države dobiti nijedan jedini dinar. Izgleda da je postalo popularno i unosno da snimaju stvari koje udaraju na stubove ove države i naroda - rekao je on.

Posle dobacivanja opozicionih poslanika, Selaković je rekao da postoje mnoge moćne zemlje kojima smeta što se javno govori da je Srbija bila jedina okupirana teritorija gde su masovne zločine činili pripadnici Vermahta, a ne SS-a.

11.06 - Prihvaćen amandman poslanika Tomislava Jankovića

Amandman poslanika Tomislava Jankovića sa liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane, kojim je tražio da se unese reč budžet u predlog zakona, i govorio je o raspodeli tog budžeta.

Njegov amandman je prihvatila predsednica Skupštine Ana Brnabić, te je on postao sastavni deo predloga zakona.

11.02 - Branko Lukić pozvao na prevazilaženje podela

Poslanik grupe Mi - Snaga naroda Branko Lukić rekao je da nije vreme za podele, već da se ujedinimo.

Branko Lukić Foto: YouTube/ParlamentSrbija

- Kada ovde iznosimo svoje argumente, ne treba da unosimo elemente mržnje, građani bi to ja mislim veoma cenili - rekao je Lukić.

10.54 - Mrdić pitao Dolovac: Da li je tačno i da vršite pritisak na izbornu komisiju VST?

Poslanik SNS Uglješa Mrdić naveo je da je podneo krivičnu prijavu protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića zbog dešavanja oko nadstrešnice u Novom Sadu, ali da nije dobio nikakav odgovor.

- Ovom prilikom pitam državno tužilaštvo, Zagorku Dolovac, Tužilaštvo za organizovani kriminal, Više tužilaštvo u Novom Sadu šta se dešava sa mojim prijavama jer sam dostavio konkretne dokaze u njihovoj umešanosti?

Mrdić je upitao javnu tužiteljku Zagorku Dolovac šta je pričala "na tajnom sastanku u njenom kabinetu koji je održan 8. septembra" i da li je u pitanju formiranje nove tužilačke koalicije.

- Da li je tačno i da vršite pritisak na izbornu komisiju Visokog saveta tužilaštva (VST) da prođu vaši ljudi? Šta to znači kad ste rekli na sastanku, ne treba da prođe niko koga tužioci hoće, nego treba da prođu moji ljudi - naveo je on.

Mrdić je upitao i da li je tačno da je predsednica Vrhovnog suda Srbije Jasmina Vasović uhvaćena u trgovini uticajem.

Rasprava u pojedinostima o prvih osam predloženih zakona

Nakon poslaničkih pitanja, nastavljena je rasprava o amandmanima na prvih osam predloženih zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

