Slušaj vest

Na kraju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji Srpska lista ostvarila je ubedljivu pobedu u 9 od 10 srpskih opština. U srpskim sredinama zabeležena je iznadprosečna izlaznost, a u fokusu su povratak Srba u institucije, smena nametnutih gradonačelnika i normalizacija svakodnevnog života. Šta to konkretno znači za bezbednost i budućnost srpskog naroda na KiM, analizirali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Marko Matić, Centar za odgovorne medije i Zoran Anđelković, direktor JP Pošta Srbije.

Matić kaže da su ovi izbori pokazali visok stepen svesti srpskog naroda na prostoru KiM.

- Pokazali su da od učešća u institucijama lokalne vlasti zavisi njhov opstanak. Ispravljena je greška koja je napravljena 2022. godine sa izlaskom iz severnih opština na KiM. Srbi stvaraju temelj za ono što sledi, a to je formiranje zajednice srpskih opština.

1/12 Vidi galeriju Završni miting Srpske liste u Zvečanu Foto: Kurir

Mišljenja je da možemo da budemo zadovoljni postignutim rezultatima Srpske liste.

- Moramo da budemo i realni. Interesi su očuvanje teritorijalnog integriteta našeg naroda i formiranje zajednica srpskih opština na KiM. Volja birača će biti zaštićena. Kurti nema menevarskog prostora za bilo šta. Imaćemo Srsku listu u svim okolnim samouprava gde žive Srbi. Priština će to morati da uzme u obzir.

Na poziv novog direktora, prema pouzdanim informacijama do kojih je došla naša redakcija, pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u sedište Junajted grupe RS d.o.o. Matić kaže da se ovako nešto dešava sa punim pravom.

Foto: Kurir Televizija

- U pitanju je nešto na šta policija, tužilaštvo i UKP imaju pravo. Mogu da kontrolišu poslovanje svake firme koja posluje na teritoriji naše države. Nadam se da je u pitanju jedna ozbiljna i temeljna istraga, jer za to i te kako ima razloga. Ako ništa drugo, da isteramo na čistac. Uplašili su se da postanu nezavisni.

Zoran Anđelković podsetio je na sve prepreke sa kojima se susrela Srpska lista, ističući značaj njene pobede.

- Treba da napomenemo koliko je značajna ova pobeda, imajući u vidu šta je sve prošla Srpska lista. Protiv nje je, ne samo od Kurtija, već i od opozicionih aktera vođena ozbiljna kampanja. O njoj su govorili sve najgore, nazivali je i terorističkom. Ovakav rezultat je odgovor i opozicionarima u Beogradu, ali i onima na KiM. Znate i koliko je bio velik pokušaj da Srpska lista uopšte ne bude na listiću. Kad sve to pogledamo, ovo je i njihova pobeda, ali i našeg naroda na KiM i politike predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Kurir Televizija

Međutim, Anđelković podseća i na to da nema mesta za opuštanje.

- Ima jedan problem. Za odluku koju treba da donesu potrebna je demokratija Kurtija. Za većinu odluka koje skupština donese, potrebana je saglasnost lokalne samouprave.

"VOLJA BIRAČA JE ZAŠTIĆENA, KURTI NEĆE MANEVRISATI" Matić o daljim koracima Srpske liste nakon ubedljive pobede na KiM: Priština će ovo morati da uzme u obzir Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs