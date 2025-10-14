Fon der Lajen dolazi u Beograd u okviru godišnje turneje po Zapadnom Balkanu.
ĐURO MACUT SUTRA U BEOGRADU SA URSULOM FON DER LAJEN: Sastanak će se održati u Palati Srbija
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastaće se sutra, 15. oktobra, sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, saopštila je pres služba Vlade Srbije.
Oni će se sastati u 10.15 časova, u Palati Srbija. Prethodno predsednica EK će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Fon der Lajen dolazi u Beograd u okviru godišnje turneje po Zapadnom Balkanu.
