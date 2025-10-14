Slušaj vest

Na Kosovu i Metohiji održani su lokalni izbori na kojima se biralo rukovodstvo u 38 opština. Ukupna izlaznost iznosila je 40,1 odsto, a najveće učešće birača zabeleženo je u srpskim sredinama. Gradonačelnik je izraban u 21 opštini u prvom krugu, dok će u 17 ostalih opština 9. novembra biti održan drugi krug lokalnih izbora.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, Srpska lista ostvarila je ubedljivu pobedu u prvom krugu izbora za gradonačelnike u devet od deset opština sa srpskom većinom. Jedina opština u kojoj njen kandidat nije prešao prag od 50 odsto glasova je Klokot, gde će biti održan drugi krug izbora. U Klokotu je kandidat Srpske liste osvojio 41,62 odsto.

Gosti koji su govorili na ovu temu u emisiji "Puls Srbije" bili su Zoran Milivojević diplomata, Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Na izborima u Prištini učestvuju svi Albanci

- Mislim da će manevarski prostor našim ljudim pogotovo na severu biti malo veći, kada se konstituišu skupštine. Ali, da će napad, podmetanje, opstrukcije te vlasti biti iz Prištine u to ne trebe sumnjati. Videćemo kakav će biti odnos između albanskih stranaka. Izlaznost je bila 40%. šta nam to govori? Albanci izlaze masovno na izbore. To znači da je to preko 2 miliona. Kolega Proroković tvrdi da Albanaca ima od 900.000 do 1.000.100. Pitanje je da li na izborima u Prištini učestvuju svi Albanci, a nažalost nema ko to da proveri. Evropska unija je blagonaklona prema Alabniji. Sa izbornim listama je veliki problem - istakao je Kajtez.

Drecun kaže da apsolutna podrška srpskog naroda Srpskoj listi bi mogla efikasno da radi samo u slučaju da se formira Zajednica srpskih opština:

- Onda bi situacija bila totalno drugačija, ovako je srpska lista marginalizovana gotovo svakodnevno od strane Kurtija i svih albanskih političkih partija. Stvoreno je neko mišljenje između albanskih partija da ako bi sarađivali u nekom smislu sa srpskom listom onda bi to bila izdaja od strane albanskih partija - kaže Drecun i dodaje:

- Očigledno da postoji strah od toga i zato opozicione albanske stranke izbegavaju da uđu u proces formiranja same vlade. Kada pogledamo brojke, opoziciona vlada može da se formira, ali mora da sarađuje sa Srpskom listom. Ovde postoji zaista veliki problem – Srpska lista može jedino da se bori za srpski narod i njegove interese. Preko Srpske liste zvanični Beograd ima jedini mehanizam da obezbedi opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.

Osnov za formiranje ZSO

Sa druge strane, rezultat Srpske liste je dobar iz psihološkog i političkog razloga:

- Stvara se makar jedan ambijent koji pomaže srpskom narodu da obezbedi svoj opstanak. Zatim, faktički i pravno treba da se spreči dalja degradacija. Ali, problem je što je promenjeno i faktičko i pravno stanje, i to je ključna negativna posledica odsustva Srba iz opština, a pre svega na severu Kosova i Metohije - kaže Milivojević i dodaje:

- To je vlast iskoristila uz zdušnu podršku zapadnih sila, da se stvori jedno novo faktičko i pravno stanje, koje će dodatno sprečiti mogućnost i oduzeti argumente i Beogradu i srpskom narodu da se efikasno bore i sa pozicije i za opstanak. Da smo imali ZSO, to ne bi moglo da se ukine. Ipak, ovo je novi argument i osnov za osnivanje Zajednice srpskih opština. To jača argument Srbije, koja mora da insistira na zajednici. Stvoreno je jedno novo faktičko stanje – ne može se ignorisati to što imamo 10 opština sa srpskom većinom. Srbi su ovim odlučili svoju budućnost: da ne idu.

Kajtez dodaje da će iz ove situacije Aljbin Kurti izaći vrlo oslabljen:

- Nama predstoji jedna istrajna i uporna borba, maksimalna pomoć Srbije kroz to da se pomaže u zdravstvu i školstvu. Zato je jako važno da Srbija ekonomski dobro stoji. Ostaje sada borba srpskog naroda da se potpredsedničko mesto vrati Srpskoj listi. Rašić predstavlja bruku srpskog naroda. Kakvo god bude rešenje, moramo da se maksimalno povežemo i budemo jedinstveni. Nama preostaje jedna uporna, istrajna, organizovana borba.

