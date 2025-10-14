Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na prvih osam predloženih zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.

Prve sate sednice obeležila je rasprava šefa poslaničke grupe SNS Milenka Jovanova i predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića.

Tokom rasprave poslanici su se dotakli vanrednih parlamentarnih izbora, pa je Miroslav Aleksić poručio vladajućoj koaliciji da joj sledi "iseljenje iz Vlade Srbije".

Na to je reagovao Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS i naveo da će građani odlučiti o tome "ko će odakle biti iseljen".

- Ono što sada imamo prilike da vidimo u javnom prostoru, to je da se iseljavanje sprema vama. I da se vi ne borite da budete vlast, nego da ostanete makar parlamentarna opozicija - kazao je Jovanov.

Usledili su povici opozicionih poslanika: "raspišite izbore" i pitanje Jovanova.

Milenko Jovanov Foto: Parlament Srbija/You Tube/Printscreen

- A hoćete li vi da izađete, pošto kažu raspišite izbore, hoćete vi da izađete na te izbore? Pa jel, nema odgovora na pitanje da li će da izađu na te izbore. A naravno da ćete da izađete na izbore. Drugo pitanje, a sa kim ćete da izađete na izbore? Pa interesuje me. Ako date zadovoljavajući odgovor, možda vam i raspišemo - rekao je Jovanov uz osmeh.

Dodao je da kada opozicija nešto traži mora da da i podatke onome od koga nešto traži.

- U svakom slučaju, ko će koga da iseljava, videćemo. Ali ono što znam sigurno, da mnoga od ovih lica koje sad trenutno gledam, nećemo gledati u sledećem sazivu. Ne zato što ja neću biti tu, nego zato što oni neće biti tu, a biće neki drugi. Za sada anonimni, kada budemo saznali konačno njihova imena, videćemo im i lica - poručio je Jovanov.