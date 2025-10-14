IZBORNI PLAN OD MILION EVRA! BLOKADERI ZA MIONICU SPREMAJU LISTU SA OPOZICIJOM: Kupuju bedževe na šlepere, planiraju STARLINK, za izbore ih oprema CRTA (VIDEO)
Dok najavljuju novi protest na godišnjicu pada nadstrešnice, predstavljajući se ponovo građanima Srbije kao veliki borci za pravdu, studentima blokaderima su zapravo žrtve u Novom Sadu potpuno irelevantne i u drugom planu - studenti blokaderi upravo planiraju veliku izbornu ofanzivu na lokalu uz pomoć opozicionih stranaka, donatora i nevladinih organizacija!
Kako se čuje na snimku sa sednice Izbornog štaba blokadera za lokalne izbore u Mionici, održanoj na Mašinskom fakultetu, do kojeg je došao Kurir, na listi koja izlazi na izbore u Mionici nalaze se i opozicione stranke: DS, Narodna stranka, "Sloboda građana za Mionicu", studenti-blokaderi kao nestranačka lica, grupa prosvetara i Narodni pokret Srbije (NPS).
"Prelazimo na izveštaj iz Mionice. Pošto Mina nije tu, bili smo Mina i ja i još koordinatorka Valjeva u Mionici, imali smo sastanak sa svim onim grupacijama iz Mionice sa onog izveštaja koji smo čitali. Konkretno prošlo je sve okej, izaći će se na jednoj listi. Kandidati su generalno raspoređeni po onom predlogu koji je poslat od nas, tj. ove opozicione stranke koje su otpočele samoinicijativu i imaju najveću logistiku će imati ta dva glasa u toj njihovoj organizaciji novoj. Ove grupe građana će imati po jedan, s tim da će se verovatno jedna grupa građana spojiti sa ovim prosvetarima pa će to biti dva glasa, ali na njima je interno da odluče. Konkretno koaliciju na kraju čine DS, Narodna stranka, ta jedna od grupe građana "Sloboda građana za Mionicu", ovi studenti koji su nestranačka lica, ta grupa prosvetara i tu je i NPS koji se kasnije uključio sa jednim glasom", čuje se na snimku.
Plan za izbore lokalne izbore studenata blokadera podrazumeva i sledeće stavke:
- Kupovinu milion bedževa, i to uvozom materijala iz Turske i Kine, šleperima i avionima!
- Formiranje kol centara u Beogradu uz tehničku pomoć nevladine organizacije CRTA, koja treba da dostavi "kontakt firme za uniformni hardver"
- Planove za korišćenje satelitskog interneta STARLINK, direktno uvezenog iz inostranstva, kako bi štabovi ostali povezani u svim uslovima.
- Trošenje hiljada evra mesečno na bilborde, ali i odustajanje jer je to "bacanje para"
- Traženje najjeftinijih štamparija u Beogradu i Čačku za izradu flajera i bedževa, dok magacinski prostor mora biti pored štamparije zbog ogromnih količina
- Razmatranje 3D štampe pištaljki i graviranja suvenira za kampanju
Sve organizovano bez ikakvog osvrta na građanske inicijative koje su navodno bile povod protesta, ni reč o žrtvama, zahtevima, ni o nadstrešnicama.
Poslušajte u snimku šta su studenti-blokaderi pričali o narednim lokalnim izborima, kakvu listu planiraju, koliki im je budžet i ko ih pomaže i finansira:
Kurir Politika