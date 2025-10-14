"Prelazimo na izveštaj iz Mionice. Pošto Mina nije tu, bili smo Mina i ja i još koordinatorka Valjeva u Mionici, imali smo sastanak sa svim onim grupacijama iz Mionice sa onog izveštaja koji smo čitali. Konkretno prošlo je sve okej, izaći će se na jednoj listi. Kandidati su generalno raspoređeni po onom predlogu koji je poslat od nas, tj. ove opozicione stranke koje su otpočele samoinicijativu i imaju najveću logistiku će imati ta dva glasa u toj njihovoj organizaciji novoj. Ove grupe građana će imati po jedan, s tim da će se verovatno jedna grupa građana spojiti sa ovim prosvetarima pa će to biti dva glasa, ali na njima je interno da odluče. Konkretno koaliciju na kraju čine DS, Narodna stranka, ta jedna od grupe građana "Sloboda građana za Mionicu", ovi studenti koji su nestranačka lica, ta grupa prosvetara i tu je i NPS koji se kasnije uključio sa jednim glasom", čuje se na snimku.