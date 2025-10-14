Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je tokom današnje sednice da je važno da se oglasi MUP o slučaju navodnog prebijanja studentkinje od strane policije.
"VAŽNO JE DA SE MUP OGLASI" Ana Brnabić o navodnom maltretiranju studentkinje
- Mislim da je važno da se oglasi Ministarstvo unutrašnjih poslova i verujem da hoće. Ali takođe mislim da dok ne dođe do reakcije zvaničnih organa da nema mesta senzacionalizmu niti korišćenju ovakvih stvari na ovakvoj plenarnoj sednici - rekla je Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije.
Ana Brnabić je tako danas u Skupštini Srbiji odgovorila na obraćanje Borka Stefanovića, potpredsednika i poslanika Stranke slobode i pravde.
Prethodno su studenti Poljoprivednog fakulteta u blokadi na instagram nalogu objavili saopštenje u kojem tvrde da je jedna njegova studentkinja maltretirana u policijskoj stanici.
