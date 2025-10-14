Slušaj vest

- Mislim da je važno da se oglasi Ministarstvo unutrašnjih poslova i verujem da hoće. Ali takođe mislim da dok ne dođe do reakcije zvaničnih organa da nema mesta senzacionalizmu niti korišćenju ovakvih stvari na ovakvoj plenarnoj sednici - rekla je Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije.

Ana Brnabić je tako danas u Skupštini Srbiji odgovorila na obraćanje Borka Stefanovića, potpredsednika i poslanika Stranke slobode i pravde.

Prethodno su studenti Poljoprivednog fakulteta u blokadi na instagram nalogu objavili saopštenje u kojem tvrde da je jedna njegova studentkinja maltretirana u policijskoj stanici.

Ne propustitePolitika"HOĆETE VI DA IZAĐETE NA IZBORE?" Tenzije u Skupštini Srbije: Jovanov i Aleksić započeli brutalnu raspravu zbog "iseljenja" iz vlade
PDJ_0111.JPG
PolitikaJOŠ JEDNO SPORNO ISTRAŽIVANJE! Čudna matematika agencije CRTA: Odnos snaga blokadera i Vučića 44 prema 32 odsto - A GDE VAM NESTADE 24% BIRAČA?!
glasanje.jpg
PolitikaĐURO MACUT SUTRA U BEOGRADU SA URSULOM FON DER LAJEN: Sastanak će se održati u Palati Srbija
Svečana Sednica Vlade republike Srbije
Politika"VUČIĆ NE GOVORI ONO ŠTO JE POPULARNO, VEĆ ONO ŠTO JE ISTINA" Miloš Vučević: Predsednik se bori za interese države, to mu je najpreče
Screenshot 2025-10-11 093311 copy.png