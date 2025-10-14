Slušaj vest

Muškarac M.J. priveden je danas u popodnevnim satima na administrativnom prelazu Jarinje, izjavio je za Kosovo onlajn zamenk komandira za region Sever Veton Eljšani. ž

Prema saznanjima Kosovo onlajna, privedeni muškarac je srpske nacionalnosti, iz Grabovca.

Eljšani je rekao da je osoba sa inicijalima M.J. trenutno na informativnim razgovoru.

„Muškarac sa inicijalima M.J priveden je danas i on se trenutno nalazi u Južnoj Mitrovici gde treba da da izjavu“, rekao je Eljšani.

On nije mogao da precizira zbog čega je M.J. priveden, ni koje mu se delo stavlja na teret.