Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće na ministarskom sastanku Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih zemalja u Ugandi.

Ministarski sastanak biće održan dva dana u Kampali.

Kako se navodi u saopštenju, šef srpske diplomatije će tokom boravka imati bilateralne susrete sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnicima država članica Pokreta nesvrstanih.

Ne propustiteDruštvoKo je Alon Ohel i odakle mu srpsko državljanstvo?! Porodica sa majčine strane je iz Novog Sada, a jedan srpski ministar mu je rođak!
393783762-1303843173634933-4920571804003053068-n.jpg
Društvo"VELIKO HVALA PREDSEDNIKU VUČIĆU" Ministar Đurić o oslobađanju Alona Ohela: Radost, uzbuđenje i čista sreća na ovo neverovatno jutro!
17.jpg
PolitikaĐURIĆ UOČI IZBORA NA KIM: Srpska lista je glas srpskog naroda
Marko Đurić (3).jpg
Politika"DOLIVANJE ULJA NA VATRU I ODLIČAN PRIMER ZLONAMERNOG MEŠANJA U REGIONALNE POSLOVE" Marko Đurić o turskom slanju dronova Prištini
17.jpg