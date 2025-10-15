Politika
MARKO ĐURIĆ NA MINISTARSKOM SASTANKU POKRETA NESVRSTANIH U UGANDI: Očekuje ga i niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima država članica
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće na ministarskom sastanku Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih zemalja u Ugandi.
Ministarski sastanak biće održan dva dana u Kampali.
Kako se navodi u saopštenju, šef srpske diplomatije će tokom boravka imati bilateralne susrete sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnicima država članica Pokreta nesvrstanih.
