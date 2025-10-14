Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen na aerodromu u Beogradu.

"Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Ursuli fon der Lajen.

Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije.

Razgovaraćemo o strateški važnim pitanjima našeg evropskog puta, o reformama, momentumu u evropskoj politici proširenja i zajedničkim naporima na očuvanju stabilnosti i mira u regionu.

Posebno zahvalan na njenom ličnom angažovanju i podršci koju godinama pruža Srbiji na našem reformskom i razvojnom putu.

Dobro došli u Srbiju, draga Ursula!", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

