DOBRO DOŠLI U SRBIJU, DRAGA URSULA! VučIć dočekao Fon der Lajen na aerodromu u Beogradu: Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen na aerodromu u Beogradu.
"Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Ursuli fon der Lajen.
Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije.
Razgovaraćemo o strateški važnim pitanjima našeg evropskog puta, o reformama, momentumu u evropskoj politici proširenja i zajedničkim naporima na očuvanju stabilnosti i mira u regionu.
Posebno zahvalan na njenom ličnom angažovanju i podršci koju godinama pruža Srbiji na našem reformskom i razvojnom putu.
Dobro došli u Srbiju, draga Ursula!", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.