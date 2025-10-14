Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je večeras da se Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo povodom slučaja devojke za koju su studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta tvrdili da je maltretirana u policiji, navodeći da je MUP izneo istinu o tom slučaju, ali da poslanike opozicije koji su prethodno tražili da MUP reaguje to izgleda ne zanima.

"Dozvolićete mi da vas obavestim, ukoliko vas uopšte zanima, da se upravo oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mogu sa ovog mesta da bi svi čuli, pošto nikakve veze sa dnevnim redom nema, pročitaću zato što je u javnom interesu i zato što ste zloupotrebili tu govornicu sada već nebrojeno puta", rekla je Brnabić i pročitala saopstenje MUP-a navodeći da je ovo u interesu javnosti i da će za to iskoristiti govornicu predsednika skupštine.

U saopštenju MUP-a se navodi da devojka A.P. na osnovu izvršenih provera nije bila u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd 24. septembra i da policijski službenici PU za grad Beograd prema njoj nisu postupali, te je Brnabić rekla:

"Dakle, o tome se radi i to je ta cela istina i to niste želeli da mi dozvolite da pročitam nakon svega ovoga sa govornice predsednice Narodne skupštine. Šta je tu bilo toliko strašno".

Poslanici dela opozicije prethodno su tokom rasprave više puta pomenuli ove navode studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta, a Brnabić je ukazala da činjenica da opozicija ne može da sačeka da se završi istraga i da se provere sve informacije i sve činjenice, pokazuje da ih baš briga šta se u stvari desilo.

"Ne postoji normalan čovek u ovoj zemlji koji tako nešto ne bi osudio, ali vi opet trčite pred rudu, opet trčite pred rudu, zato što zloupotrebljavate i vaše govornice i institut amandmana", rekla je Brnabić.

Ona je upozorila opoziciju da se drži dnevnog reda.

"Upozoravam vas da pričate o dnevnom redu i da sačekate makar o tako teškoj temi kakva je očigledno ova, da sačekate makar zvanični izveštaj. Ali vam se ne da nešto da sačekate zvanični izveštaj", naglasila je Brnabić.