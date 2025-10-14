Politika
U 8.45 ČASOVA VUČIĆ DOČEKUJE FON DER LAJEN Sutra počinje zvanična poseta predsednice Evropske komisije
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji 14. i 15. oktobra 2025. godine.
PROGRAM POSETE:
U 08.45 časova ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija.
Potom u 09.00 časova tet-atet sastanak predsednika Republike Srbije i predsednice Evropske komisije.
U 09.40 časova održaće se izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.
