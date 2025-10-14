Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je informacija koja se pojavila u javnosti o navodnom povređivanju jedne građanke od strane policijskih službenika potpuno neistinita i da je reč o svesno plasiranoj lažnoj vesti.

„Čim sam izašao iz aviona u Londonu, gde boravim na sastanku ministara unutrašnjih poslova u okviru Berlinskog procesa, sačekala me je vest o navodnom povređivanju jedne građanke od strane policije. Odmah sam zatražio detaljan izveštaj od policije“, rekao je Dačić.

U izveštaju Policijske uprave za grad Beograd, kako je naveo ministar, stoji da je 24. septembra oko 18.55 časova zdravstvena ustanova „Medigrup“ obavestila policiju da im se obratila građanka A.P. sa tvrdnjom da je zadobila povrede u blizini Više medicinske škole, navodno od strane policijskog službenika kod koga je bila na informativnom razgovoru.

„Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, obavili razgovor sa građankom koja, međutim, nije želela da sarađuje niti je dala bilo kakve informacije o događaju, niti je imala primedbe na rad policije“, precizirao je ministar.

Prema zvaničnim nalazima Policijske uprave za grad Beograd, utvrđeno je da navedena osoba tog dana uopšte nije bila u prostorijama nijedne policijske stanice niti u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd.

„Jasno je da je ova informacija lažna i da je namerno plasirana, u trenucima kada Srbija ima važne međunarodne susrete i posete visokih zvaničnika Evropske unije i drugih država, sa očiglednim ciljem da se stvori lažna slika o navodnoj policijskoj brutalnosti“, istakao je Dačić.

Ministar je dodao da svaka ovakva tvrdnja zaslužuje punu pažnju i detaljnu proveru.

„Služba unutrašnje kontrole je odmah obaveštena, najpre usmeno 24. septembra, a zatim i pismeno 25. septembra. Istovremeno je obavešteno i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje postupa u skladu sa svojim nadležnostima“, naveo je ministar.

„Želim još jednom da potvrdim – informacija o navodnom povređivanju građanke od strane policijskih službenika je potpuno lažna. Navedena osoba nije bila u prostorijama policije, niti je prema njoj bilo kakvo postupanje sprovedeno“, poručio je ministar Dačić.

On je dodao da će se u ovom slučaju utvrditi svaka činjenica.