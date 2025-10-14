Slušaj vest

U Zvečanu je završeno brojanje glasova za odbornike Skupštine opštine, a ubedljivo najviše glasova na lokalnim izborima održanim 12. oktobra dobila je Srpska lista, pokazuju podaci objavljeni na sajtu centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Na drugom mestu je Srpska demokratija sa 264 glasa, odnosno 6,90 odsto.

Demokratska partija Kosova osvijila je 127 glasova ili 3,32 odsto, Samoopredeljenje 92 glasa ili 2,41 odsto, a Ujedinjenje 21 glas ili 0,55 odsto glasova.

Na izborima za gradonačelnika ubedljivo je pobedio kandidat Srpske liste Dragiša Milović, koji je osvojio 85,04 odsto glasova.