SRPSKOJ LISTI 86,82% GLASOVA U Zvečanu završeno brojanje glasova za odbornike
U Zvečanu je završeno brojanje glasova za odbornike Skupštine opštine, a ubedljivo najviše glasova na lokalnim izborima održanim 12. oktobra dobila je Srpska lista, pokazuju podaci objavljeni na sajtu centralne izborne komisije u Prištini (CIK).
Na drugom mestu je Srpska demokratija sa 264 glasa, odnosno 6,90 odsto.
Demokratska partija Kosova osvijila je 127 glasova ili 3,32 odsto, Samoopredeljenje 92 glasa ili 2,41 odsto, a Ujedinjenje 21 glas ili 0,55 odsto glasova.
Na izborima za gradonačelnika ubedljivo je pobedio kandidat Srpske liste Dragiša Milović, koji je osvojio 85,04 odsto glasova.
Izlaznost na lokalnim izborima na KiM bila je 40,10 odsto, a u srpskim sredinama mnogo veća - u Zvečanu čak 59,75 odsto upisanih birača.
