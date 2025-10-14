Opozicioni mediji, njima bliski nalozi na društvenim mrežama, kao i organizovani aktivisti večeras su pokrenuli "specijalu operaciju “Kričak", koja za cilj ima blaćenje iznošenjem neistinitih optužbi na račun pukovnika policije, saznaje Kurir.

- Oni već danima sistemski plasiraju lažne informacije o komandantu JZO pukovniku Marku Kričku. Večeras si otišli i korak dalje, tako što je očigledno u njihovoj režiji više osoba večeras pozvalo dežurnu službu 192 i prijavilo da je Marko Kričak u gimnaziji i da fizički napada, preti i maltretira blokadere, što je apsolutna neistina. Istovremeno su po društvenim mrežama i svojim portalima objavili da je pukovnik Kričak upao u Petu beogradsku gimnaziju - otkriva sagovornik Kurira.