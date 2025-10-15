Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Tet-a-tet sastanak

Vučić i Fon der Lajen započeli su tet-a-tet sastanak.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije.

Foto: Printscreen/TV Pink

Svečani doček

Predsednik je Ursulu fon der Lajen dočekao svečano ispred Palate Srbija uz himu, gardu i crveni tepih.

Foto: Kurir

Program posete

08.45 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija



09.00 Tet-a-tet sastanak predsednika Republike Srbije i predsednice Evropske komisije



09.40 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen

Prema najavama iz Brisela, jedna od glavnih tema razgovora u Beogradu je Plan rasta za Zapadni Balkan, koji je predstavljen prošle godine kao način da se zemlje regiona približe Evropskoj uniji.

VučIć dočekao Fon der Lajen na aerodromu

Podsetimo, predsednik Vučić dočekao je sinoć Ursulu fon der Lajen na aerodromu u Beogradu.

"Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Ursuli fon der Lajen.

Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije.

Razgovaraćemo o strateški važnim pitanjima našeg evropskog puta, o reformama, momentumu u evropskoj politici proširenja i zajedničkim naporima na očuvanju stabilnosti i mira u regionu.

Posebno zahvalan na njenom ličnom angažovanju i podršci koju godinama pruža Srbiji na našem reformskom i razvojnom putu.