Slušaj vest

Bivši urednik Nove i samoproklamovani "nezavisni novinar" Slobodan Georgiev, poznat po tome što platformu X koristi kao ventil za svoje dnevne frustracije, ponovo je briljirao. Ovoga puta, na meti njegovog digitalnog besa našla se savetnica predsednika Srbije za medije, Suzana Vasiljević, nakon njenog gostovanja na Kurir televiziji.

Georgiev je na svom profilu izneo niz optužbi - od toga da je Vasiljević “izmislila” svoju karijeru u BBC-ju, do tvrdnji da nije autorka filmova koje je potpisala. U maniru teorija zavere, zaključio je da je “dodeljena predsedniku Vučiću” i da ćemo “uskoro saznati njen pravi zadatak”.

Objava Georgieva na mreži X Foto: Printscreen

Ta konfuzna konstrukcija rečenica i misli više govori o mentalnom stanju samog autora nego o predmetu njegovih napada. Po medijskim krugovima se već neko vreme spekuliše da Georgijev gubi poziciju nakon što je BC Partners preuzeo vlasničku strukturu United Media, pa nije isključeno da je ova epizoda samo odraz panike koja nastupa kada se profesionalni horizont suzi.

Za razliku od njegovih improvizovanih digitalnih tirada, karijera Suzane Vasiljević ima čvrst oslonac u činjenicama. Tokom dve decenije rada u međunarodnim medijima, Vasiljević je potpisala više od 40 dokumentarnih filmova za austrijski ORF, nemački ARD, američki PBS, britanske Channel 4 i BBC.

1/6 Vidi galeriju Suzana Vasiljević Foto: Kurir

Boravila je na ratistima od Hrvatske, Bosne, Kosova, Iraka...Kao producent učestvovala je u realizaciji kultnih BBC-jevih serijala “Umiranje Jugoslavije” i “Pad Miloševića”, a u sopstvenoj produkciji snimila je i nagrađivane filmove “Put u bespuće” (o ubistvu Ivana Stambolica) i “Srebrenička sećanja”.

Na pitanje novinara Kurira da prokomentariše Georgijevljeve tvrdnje, Vasiljević je uz osmeh odgovorila:

“Ne ljutim se ja na gospodina Georgijeva. Razumem tešku situaciju u kojoj se trenutno nalazi. A drugo, nije on mogao da zna za moju karijeru – dok smo mi trčali po frontovima širom sveta, stavljali glavu u torbu za svaki kadar, od Bosne do Iraka, gospodin Georgiev je služio pivo i kobasice u Wonder Baru u centru Beograda.”

Georgiev u Wonder Baru u centru Beograda Foto: Kurir

Što se tiče samog Slobodana Georgijeva, njegova “novinarska ostavština” teško se može pronaći u arhivama - osim na platformi X, gde je karijeru gradio upornim vređanjem političkih neistomišljenika. U novinarskim kuloarima zato kažu da Georgijev više liči na digitalnog performera nego na reportera, te da je Anđus za njega "Pulicerov kandidat."

Pregledom po društvenim mrežama mogli smo da pronađemo brojne fotografije Suzane Vasiljević iz Iraka, Bosne, sa poznatim sagovornicima iz BBC-jeve serije, Miloševićem, Karadžićem...Slobine samo kako se ponizno rukuje sa Anom Brnabić, ili one iz perioda "ranih radova", dok prodaje pivo u Wander baru.

Intervju sa Radovanom Karadžićem Foto: Kurir

Ako je, dakle, Suzana Vasiljević “izmislila” svoj CV, Georgijev je, čini se, izmislio čitav svoj poziv.

Branislava Majdarević

BONUS VIDEO: