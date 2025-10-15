Slušaj vest

Predsednik Vlade prof.dr Đuro Macut naveo je večeras da je sticanje porodičnog doma njega i njegove supruge rezultat višegodišnjeg vrednog rada, kao i prihoda koje su ostvarivali tim radom i koje su uredno prijavili Agenciji za sprečavanje korupcije, kao i sve njihove redovne i konsultantske prihode.

Macut je, reagujući na optužbu poslanice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić da je navodno kupio kuću za skoro milion evra nekoliko dana pre nego što je postao predsednik Vlade, rekao da ni u jednoj zemlji sveta kuća ne može biti kupljena preko noći, pa tako ni u Srbiji, saopštio je Kabinet premijera.

- Poštovana gospodo Tepić, hvala Vam na pitanju i brizi za moje zdravlje. Na sreću, dobro sam, rekao bih čak i odlično, budući da nam je ova radna nedelja krenula dobrim vestima iz naše južne pokrajine koje raduju sve građane Srbije, i želim da verujem da raduju i Vas. A što se tiče mog, kako kažete, ćutanja, dopustite mi da Vam skrenem pažnju na dobro znanu mudrost koja kaže da prava snaga govora nije u količini izgovorenih reči, već u njihovoj suštini, značenju i poenti. Onaj ko previše priča, naročito ako to čini u negativnom tonu, često gubi priliku da bude zaista shvaćen, a vrlo brzo, svi prestaju i da ga primećuju - naveo je premijer.

Kako je naveo, u politici, kao i u životu, mnogo je važnije znati slušati, jer je sluh alat kroz koji stičemo znanje i razumevanje.

- Razumem da Vama možda nije bliska pomisao da neko može ostvariti uspešnu karijeru i steći nekretninu poštenim radom, ali, tako je - naveo je Macut.

Naglasio je da veruje da je za svakoga, pa i za one koji vode jedan narod, najvažnije da slušaju, a potom da mudro i smireno govore i da samo tako možemo doprineti ozbiljnoj i konstruktivnoj debati, koja vodi ka napretku i boljoj budućnosti.

Podsetimo, Tepić je kritikovala premijera Macuta što se ne oglašava i ne komunicira sa poslanicima u skupštini.

- Da li Vas Vučić drži u šaci zbog Vaše vile koju ste kupili za milion evra? Informacija je procurela od vlasti. Da li Vas ta nekretnina čini samo vlasnikom kuće ili Vučićevim taocem - upitala je Tepić.