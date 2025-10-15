Slušaj vest

Predsednik Vlade prof.dr Đuro Macut naveo je večeras da je sticanje porodičnog doma njega i njegove supruge rezultat višegodišnjeg vrednog rada, kao i prihoda koje su ostvarivali tim radom i koje su uredno prijavili Agenciji za sprečavanje korupcije, kao i sve njihove redovne i konsultantske prihode.

Macut je, reagujući na optužbu poslanice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić da je navodno kupio kuću za skoro milion evra nekoliko dana pre nego što je postao predsednik Vlade, rekao da ni u jednoj zemlji sveta kuća ne može biti kupljena preko noći, pa tako ni u Srbiji, saopštio je Kabinet premijera.

- Poštovana gospodo Tepić, hvala Vam na pitanju i brizi za moje zdravlje. Na sreću, dobro sam, rekao bih čak i odlično, budući da nam je ova radna nedelja krenula dobrim vestima iz naše južne pokrajine koje raduju sve građane Srbije, i želim da verujem da raduju i Vas. A što se tiče mog, kako kažete, ćutanja, dopustite mi da Vam skrenem pažnju na dobro znanu mudrost koja kaže da prava snaga govora nije u količini izgovorenih reči, već u njihovoj suštini, značenju i poenti. Onaj ko previše priča, naročito ako to čini u negativnom tonu, često gubi priliku da bude zaista shvaćen, a vrlo brzo, svi prestaju i da ga primećuju - naveo je premijer.

Kako je naveo, u politici, kao i u životu, mnogo je važnije znati slušati, jer je sluh alat kroz koji stičemo znanje i razumevanje.

- Razumem da Vama možda nije bliska pomisao da neko može ostvariti uspešnu karijeru i steći nekretninu poštenim radom, ali, tako je - naveo je Macut.

Naglasio je da veruje da je za svakoga, pa i za one koji vode jedan narod, najvažnije da slušaju, a potom da mudro i smireno govore i da samo tako možemo doprineti ozbiljnoj i konstruktivnoj debati, koja vodi ka napretku i boljoj budućnosti.

Podsetimo, Tepić je kritikovala premijera Macuta što se ne oglašava i ne komunicira sa poslanicima u skupštini.

- Da li Vas Vučić drži u šaci zbog Vaše vile koju ste kupili za milion evra? Informacija je procurela od vlasti. Da li Vas ta nekretnina čini samo vlasnikom kuće ili Vučićevim taocem - upitala je Tepić.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaRASULO MEĐU BLOKADERIMA I OPOZICIJOM SVAKIM DANOM SVE VEĆE Ne prestaju da pljušte optužbe, SVI PROTIV SVIH: "Blago rečeno katastrofalni moralni pad" (FOTO)
IMG-20250815-WA0141.jpg
PolitikaBLOKADERSKI GRAĐANSKI RAT! Svi protiv svih - Mariniku razapeli saborci zbog njenih izjava u Hrvatskoj: Pominjala SPC i litije, Kobre, Isusa i EU (VIDEO)
x Beta Milos Miskov copy.jpg
PolitikaSTUDENTI BLOKADERI U POTPUNOM RATU SA ĐILASOVIM BLOKADERIMA! Izvređali Mariniku Tepić, pa poručili opoziciji da su predstavnici interesnih grupa
mainika.jpg
Politika"DA LI JE ISTINA DA VAM GAZDA NIJE REZERVISAO KARTU ZA MAURICIJUS?!" Ministarka Mesarović efektno odgovorila na prozivke Marinike Tepić
5971902049857684484.jpg copy.jpg