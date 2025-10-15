- Razgovaraćemo o svim bitnim temama – od složenih izazova sa kojima se suočavamo na putu ka jačanju pravne države, preko energetske bezbednosti, ekonomske stabilnosti i regionalne saradnje, do toga kako da zajedno pretvorimo izazove u prilike i identifikujemo ključne korake koji će našu zemlju voditi ka merljivim rezultatima.

- Zahvalan sam Ursuli fon der Lajen na jasnoj poruci da evropska budućnost može da postane realnost za sve narode koji dele vrednosti EU. Srbija, kao i uvek do sada, ostaje ozbiljan i odgovoran partner na tom teškom i izazovnom putu, zaključio je predsednik Vučić na ceremoniji svečanog dočeka predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.