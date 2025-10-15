Slušaj vest

"Moguće je da se priprema veoma opasan scenario do 1. novembra, kao na Majdanu u Ukrajini 2014. godine!", ocenio je Piper i odmah zatim i obrazložio svoje mišljenje.

"Blokaderi nasilnici, videvši da im je podrška drastično opala, krenuli su sa FALSE FLAG operacijom - prvi primer lažne tvrdnje o prebijanju osobe Anje Pušković - a uslediće i nove laži!

1. Moguće je da insceniraju lažni fizički napad na nekog od prvih 10-15 ljudi sa buduće blokaderske liste - N1: "Napadnut palicama XY, Srbija mora da ustane".

2. Ne treba isključiti lažnu vest da je nekome od blokaderskih ljudi iz vrha pravosuđa "odvrnut šraf na točku vozila" ili da je "imao sumnjivu lakšu saobraćajku" i onda opet kukanje NeNobelovaca.

3. Posebna pažnja mora da se usmeri na sve infrastukturne objekte, i objekte koje posećuje veliki broj građana - to su mesta gde bi, ne daj Bože, diverzijom mogli da izvedu akciju i onda tvrde da se "urušio krov/deo fasade u tržnom centru/bioskopu/pošti... zbog korupcije i nemara države".

4. Velika je verovatnoća da u narednih 7-10 dana N1 i Nova S krenu sa kuknjavom kako su dobili dva-tri mejla pretećeg sadržaja i da je "nepoznat čovek zapretio na ulici njihovom novinaru XY".

5. Pošto će deo blokadera nasilnika ići pešle do Novog Sada, obratiti pažnju na moguću False flag operaciju gde bi se desio neki incident na putu (oni organizovali) a onda bi Nova S izvestila - "SNS vozač zaleteo se automobilom na mirne studente".

Njihov pokušaj obojene revolucije je propao, ali baš zato što to i oni znaju, nije isključeno da izvše poslednji očajnički čin terora gde bi oni ispali žrtve.

Neće proći, normalna Srbija jača je od Majdana 2 blokadera nasilnika!, zaključuje Piper.