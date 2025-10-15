Slušaj vest

Rekla je da Srbija pre dve decenije napravila izbor da se pridruži Evropskoj uniji i da očekuje da se tim putem krene dvostruko brže.

Istakla je da je stav Evropske unije jasan i da podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje, partnerstvo, a ne potčinjavanje.

"Sada je pravi trenutak za Srbiju da preduzme korake za pridruživanje, vredi uložiti taj trud jer se približivate cilju“, rekla je Fon der Lajen.

Prema njenim rečima, potrebno je da se ubrzaju reforme u vladavini prava, medija i izbornih zakona i usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.

"Te reforme nisu jednostavne, traže istrajnost, strpljenje, učešće svih segmenata društva i političkog sprektra, rekla je Ursula fon der Lajen.

Pozdravila je napredak u vezi sa biračkim spiskovima i Savetom Regulatornog tela za elektronske medije i pozvala predsednika u Brisel za mesec dana da bi se videlo kakva je situacija.

"Ovo je trenutak da se osnaže temelji žive i efikasne demokratije. EU je spremna da vas podrži i uloži svaki potreban napor. Ceo pristup pristupanja EU je da se sprovedu reforme koje 'povuku celo društvo sa sobom' i grade snažnu demokratiju", rekla je Ursula fon der Lajen.