Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta i istakao da je u protestima koji su održavani u velikim evropskim zemljama bilo i po 27 mrtvih, a u Srbiji zahvaljujući trpeljivosti i strpljenju državnih organa niko za 11 meseci nije stradao.

On je na pitanje novinara o protestima rekao da je Srbija šampion sveta po slobodi okupljanja i da ima preko 25.000 kriminalnih neprijavljenih, odnosno ilegalnih skupova koji su bili čuvani, obezbeđivani i da se brinulo o ljudima koji su ih ilegalno držali.

- Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste bilo je i 27 mrtvih. Srećom i zahvaljujući trpeljivosti, kod nas niko nije stradao u 11 meseci.