Tokom boravka u Vašingtonu, ministar Mali će imati sastanke sa tri međunarodne rejting agencije - „Standard and Poor΄s, „Moody΄s“ i „Fitch Ratings“, kao i sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom, te sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.

Ministar će prisustvovati i sastanku Konstituence, a u petak će se sastati sa investitorima, gde će predstaviti potencijale Republike Srbije za dalja ulaganja.

Sastanak MMF-a i Svetske banke počeo je u ponedeljak, 13. oktobra i trajaće do subote, 18. oktobra.
Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

