Dok predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen jasno i glasno pozdravlja reforme u Srbiji - od dogovora o REM-u, preko ažuriranja biračkog spiska, do učešća civilnog društva - Zdravko Ponoš rešio je da ponovo bude najglasniji i prvi u pljuvanju svega što liči na napredak Srbije.

Na platformi Iks Ponoš se obrušio na izjave predsednice EK, postavljajući pitanja kao da mu je teško da shvati osnovne činjenice: "Ko se s kim dogovorio? Ko je slagao Ursulu?", pita se čovek valjda nenaviknut na razgovore s visokim svetskim zvaničnicima.

I dok Ursula fon der Lajen otvoreno kaže: "Sada je pravi trenutak za Srbiju da preduzme korake za pridruživanje, vredi uložiti taj trud jer se približivate cilju", Ponoš očigledno ne želi da Srbija bilo kome bude bliža - ni EU, ni stabilnosti, ni redu.

Za razliku blokadera, predsednica EK prepoznaje trud Srbije. Očigledno je to ono što najviše žulja blokadere - saradnja, dogovor, normalizacija. U zemlji gde stvari počinju da funkcionišu, za večite kritičare i tviteraše parola je "što gore, to bolje". Njima smeta i sama pomisao na uspeh Srbije na evropskom putu.

