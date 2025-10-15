"TEŠKA ZIMA ZA NAS" Vučić o onome što nas čeka: Obezbedili smo velike rezerve nafte i gasa ali biće teška politička zima
- Zima za nas neće biti laka, obezbedili smo velike rezerve nafte i gasa ali biće teška politička zima. Blisko ćemo sarađivati sa EU - rekao je Vučić koji je potom dodao i da je Ursuli fon der Lajen, koja danas boravi u zvaničnoj poseti, uručio i posebno pismo.
Naime, on je u tom pismu zamolio da Srbija bude izuzeta od carina na čelik iako zna da EU to ne može da uradi ali veruje da će Evropska komisija (EK) "pronaći način da zemljama, kandidatima, makar malo ublaži status i nešto po tom pitanju olakša".
- Verujem da zima za nas neće biti jednostavna, neće biti laka, mi smo obezbedili velike rezerve i nafte i gasa, ali kako stvari idu, biće teška politička zima za nas. U svakom slučaju i po tom pitanju blisko ćemo sarađivati i verujem uspešno sa ljudima iz Evropske unije. Želim da kažem da je Evropska unija i najveći investitor, i najveći partner Srbije u trgovini i uslugama. Svi smo mi na Zapadnom Balkanu mali za Evropsku uniju i svi se na njoj znamo - kazao je Vučić.
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike, kao i da se to neće menjati do sledećih izbora, ali da veruje ni posle toga.
On je nakon tet-a-tet sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen rekao da joj je predao pismo u kome moli EU da Srbija bude izuzeta od carina na čelik.
