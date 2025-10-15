PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike, kao i da se to neće menjati do sledećih izbora, ali da veruje ni posle toga.

Foto: Novosti

On je nakon tet-a-tet sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen rekao da joj je predao pismo u kome moli EU da Srbija bude izuzeta od carina na čelik.

- Znam da EU ne može da izuzme Srbiju, ali sam joj predao pismo da Srbija bude izuzeta od carina na čelik, ali sam zamolio i verujem da će EK naći način da zemljama kandidatima ublaži status i olakša. Zima za nas neće biti laka, obezbedili smo velike rezerve nafte i gasa ali biće teška politička zima. Blisko ćemo sarađivati sa EU - rekao je Vučić.