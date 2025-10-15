Politika
VUČIĆ O ILEGALNOM KAMPU KOD LOZNICE: Bila su prisutna i tri ruska državljanina, istraga se nastavlja
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon današnjeg sastanka sa predsednicom Evorpske komisije Ursulom fon der Lajen.
Vučić je tokom obraćanja pomenuo i kamp kod Loznice.
- Mi smo ustanovili prisustvo trojice ruskih državljanja u kampu Sunčana reka kod Loznice. Priveli smo lica srpske nacionalnosti, koja su nam bila dostupna, oni su nam dali podatke i nastavlja se dalje istraga. Ta lica se i dalje nalaze u pritvoru. Kao što smo priveli 11 lica povodom incidenata u Parizu, dva lica povodom incidenata u Nemačkoj...Sva ta lica su privedena. U ovom slučaju su bila prisutna u kampu i tri ruska državljanina. Istraga se nastavlja - rekao je Vučić.
