Srpska lista ubedljivo je pobedila u prvom krugu izbora za gradonačelnike u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na KiM, pokazali su preliminarni rezultati centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Koliko je realno očekivati da, uprkos izboru legitimnih srpskih gradonačelnika, Priština u praksi dozvoli decentralizaciju lokalnih ovlašćenja, tema je o kojoj su govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Miloš Garić, savetnik ministra informisanja i prof dr Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Garić: Kurti će nastaviti napade prema Srbiji

Garić naglašava da je u pitanju izuzetno važan rezultat postignut od strane Srpske liste.

- Srpski narod na KiM uradio je ogroman posao. Posle ovih izbora stanje će početi da se popravlja, ali izazov je i dalje pred svim predstavnicima Srpske liste. Srbi će ipak imati u rukama mogućnosti da se efikasnije bore - rekao je.

Garić objašnjava da je i dalje neophodno obratiti pažnju na ponašanje Kurtijeve administracije.

- U ovom momentu Kurti konkretno ima malo više briga kako će da preuzme vlast u onim opštinama gde je mislio da će mu to poći od ruke. Preživeo je veliki udarac u Prištini. Koliko god bude mogao nastaviće svoju oštricu napada prema Srbije. Imaćemo puno posla, ali sada je ipak lakše.

Deđanski: Poseta Ursule fon der Lajen u pravom trenutku

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Deđanski je ovaj trenutak okarakterisao kao nešto što se dugo pripremalo.

- Ursula nije ratoborna. Ona je od onih koji žele da ovde stvori neku stabilnost. Ima agendu koja nije podudarna sa našim zemljama, ali ima nade da će nešto razumeti. Potrefio se momenat posle lokalnih izbora na KiM. Siguran sam da će predsednik potencirati to pitanje da Brisel pritisne Kurtija da poštuje volju građana.

Podsetio je da je srpski narod na KiM taj koji se nalazi u najtežoj situaciji.

- Imamo srpski narod na KiM koji veruje državi i predsedniku. Većina njih glasa za to. Imamo i neke ljude koji ne veruju svojoj državi, a Srbi su im pokazali kako se brani država. Ona je iznad svih nas. Ne sme biti političkog profiterstva i zato je odgovor srpskog naroda fantastičan.

