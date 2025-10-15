Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija iskreno posvećena daljem unapređenju odnosa sa Tunisom.
MINISTAR ĐURIĆ: Srbija iskreno posvećena unapređenju odnosa sa Tunisom
On se na marginama ministarskog sastanka Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih zemalja u Ugandi sastao sa kolegom iz Tunisa Mohamedom Ali Naftijem.
Đurić je ukazao na to da Srbija visoko ceni principijelan stav Tunisa da ne prizna nezavisnost Kosova i naglasio da Srbija ;pridaje veliki značaj razvoju bilateralnih odnosa sa tom zemljom.
Kako se navodi u saopštenju njegovog kabineta, istakao je da je važno da se u narednom periodu ulože dodatni napori u pravcu intenziviranja političkog dijaloga, posebno kroz razmenu poseta na visokom i najvišem nivou, što bi dalo dodatni impuls jačanju veza dve zemlje.
Kurir.rs/Beta
