On se na marginama ministarskog sastanka Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih zemalja u Ugandi sastao sa kolegom iz Tunisa Mohamedom Ali Naftijem.

Đurić je ukazao na to da Srbija visoko ceni principijelan stav Tunisa da ne prizna nezavisnost Kosova i naglasio da Srbija ;pridaje veliki značaj razvoju bilateralnih odnosa sa tom zemljom.

Kako se navodi u saopštenju njegovog kabineta, istakao je da je važno da se u narednom periodu ulože dodatni napori u pravcu intenziviranja političkog dijaloga, posebno kroz razmenu poseta na visokom i najvišem nivou, što bi dalo dodatni impuls jačanju veza dve zemlje.

