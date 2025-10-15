Slušaj vest

Završeno je brojanje glasova za odbornike skupštine u pet od deset opština sa srpskom većinom na KiM i u njima su većinu odborničkih mesta osvojili kandidati Srpske liste (SL), pokazuju podaci centralne izborne komisije u Prištini.

Glasovi za odbornike prebrojani su u Zvečanu, Štrpcu, Partešu, Ranilugu i Klokotu.

U Zvečanu je Srpska lista osvijila 86,82 odsto glasova u skupštini opštine, Srpska demokratija 6,90 odsto, Demokratska partija Kosova 3,32 odsto, Samoopredeljenje 2,41 odsto, a inicijativa “Ujedinjenje” 0,55 odsto.

U Štrpcu su kandidati Srpske liste osvojili 62,33 odsto glasova, kandidati Demokratske partije 8,05 odsto, Za “Slobodu pravdu i opstanak” 7,57 odsto, Demokratskog saveza 6,75 odsto, inicijative za “Pravdu i jednakost” 5,71 odsto, kandidat Bekim Avdiu je dobio 5,16 odsto glasova, Samoopredeljenje 3,95 odsto, a kandidat Ljubiša Rakinac 0,47 odsto glasova.

U Partešu je Srpska lista osvojila 96,08 odsto, a “Kosovski savez” 3,92 odsto glasova.

U Ranilugu je Srpska lista dobila 81,35 odsto odbornika u skupštini, stranka “Za slobodu, pravdu i opstanak” 11,99 odsto, Srpski narodni pokret 5,77 odsto, a “Kosovski savez” 0,90 odsto.

U Klokotu je Srpska lista osvojila 32,47 odsto glasova, Srpska Narodna Sloga 23,38 odsto, Demokratski savez Kosova 13,08 odsto, Demokratska partija Kosova 11,13 odsto, Samoopredeljenje 9,37 odsto, Alijansa za budućnost Kosova 4,08 odsto, Inicijativa za Mogilu 2,97 odsto, Albanska inicijativa za Mogilu 2,13 odsto, a “Kosovski savez” 1,39 odsto glasova.

Prema preliminarnim rezultatima, na lokalnim izborima 12. oktobra u devet od 10 opština sa srpskom većinom kandidati Srpske liste ubedljivo su pobedili u prvom krugu, a u Klokotu u drugi krug koji će biti održan 9. novembra idu kandidat Srpske liste Božidar Dejanović i kandidat Srpske Narodne sloge Srećko Spasić.

