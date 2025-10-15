SUTRA U 10 SATI: Vučić sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa članovima delegacije Kineskog instituta za međunarodne studije koje predvodi predsednica tog instituta i generalni sekretar Istraživačkog centra diplomatske misli Si Đinpinga Čen Bo.
Sastanak će se održati u četvrtak, 16. oktobra u 10 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Podsetimo, predsednik Vučić je pre dve godine, prilikom posete Kini obišao Kineski institut za međunarodne studije u Pekingu, na čijem čelu je bivša ambasadorka Kine u Srbiji, Čen Bo.
"Velika je čast za mene i zadovoljstvo što sam u prilici da posetim Kineski institut za međunarodne studije, na čijem čelu je gospođa Čen Bo. Ona nam mnogo nedostaje u Beogradu, ali se nadam da će nam ovde biti još od veće pomoći, jer ćemo moći da koristimo značajna iskustva, ocene, procene, kao i naučne radove velike NR Kine i ovog Instituta", rekao je Vučić tada.
