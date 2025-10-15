- I sinoć sam govorio da je potrebno da se utvrde svi detalji vezano za manipulaciju za navodno povređivanje građanke A.P. za koju su neki opozicionari, blokaderi objavili da je povređena od strane policije. I sinoć su mi iz PU rekli da po njihovim evidencijama, ona nije bila u PU, niti je policija prema njoj postupala. Danas sam obavešten da je, i dostavljen mi je njen stori sa Instagrama koji je sama objavila, koji citiram: Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita. Nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnost". Šta reći posle svega ovoga, osim da se ovim potvrđuje da je ovo bila laž, prevara. I ne znam čemu je to služilo. Potvređuje se da nije bila u policiji i da nije povređena od strane policijskih službenika i to od nje same. Vidite čime se sve služe predstavnici opozicionih stranaka i blokadera kako bi pokazali da je Srbija zemlja u kojoj se primenjuje policijska brutalnost. To je bilo pripremano pred dolazak visokih zvaničnika EU kako bi se predstavila Srbija kao zemlja sa policijskom torturom.