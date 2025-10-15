"POTVRDILA DA JE POLICIJA NIJE POVREDILA" Dačić o "slučaju studentkinja" To je spremano pred dolazak zvaničnika EU da se Srbija predstavi kao zemlja torture
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je još jednom da je informacija koja se pojavila u javnosti o navodnom povređivanju jedne građanke od strane policijskih službenika neistinita, što je i ona potvrdila svojom objavom na Instagramu. Ministar insistira i da se ova stvar dovede do kraja.
Dačić kaže i da, na kraju, treba da odgovara onaj koji je lažno optužio policiju.
- I sinoć sam govorio da je potrebno da se utvrde svi detalji vezano za manipulaciju za navodno povređivanje građanke A.P. za koju su neki opozicionari, blokaderi objavili da je povređena od strane policije. I sinoć su mi iz PU rekli da po njihovim evidencijama, ona nije bila u PU, niti je policija prema njoj postupala. Danas sam obavešten da je, i dostavljen mi je njen stori sa Instagrama koji je sama objavila, koji citiram: Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita. Nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnost". Šta reći posle svega ovoga, osim da se ovim potvrđuje da je ovo bila laž, prevara. I ne znam čemu je to služilo. Potvređuje se da nije bila u policiji i da nije povređena od strane policijskih službenika i to od nje same. Vidite čime se sve služe predstavnici opozicionih stranaka i blokadera kako bi pokazali da je Srbija zemlja u kojoj se primenjuje policijska brutalnost. To je bilo pripremano pred dolazak visokih zvaničnika EU kako bi se predstavila Srbija kao zemlja sa policijskom torturom.
- Bez obzira na ovu izjavu, insistiram da se ova stvar dovede do kraja. Da se utvrdi da li je istina, da li je bila u policiji, da li je postupala policija, da li je povređena od strane policije i ako nije, ko je taj koji je izvršio ovu manipulaciju i taj treba da odgovara za lažno optuživanje policije - rekao je Dačić.
U nastavku pogledajte objavu A.P. na Instagramu: