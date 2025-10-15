Slušaj vest

- Ponosan sam na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta, rekao je Aleksandar Vučić i istakao da je u protestima koji su održavani u velikim evropskim zemljama bilo i po 27 mrtvih, a u Srbiji srećom i zahvaljujući trpeljivosti i strpljenju državnih organa niko za 11 meseci nije stradao.

"Šampion sveta po slobodi okupljanja"

- Ovo je zemlja koja je šampion sveta po slobodi okupljanja i da ima preko 25.000 kriminalnih neprijavljenih, odnosno ilegalnih skupova koji su bili čuvani, obezbeđivani i da se brinulo o ljudima koji su ih ilegalno držali.

- Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste bilo je i 27 mrtvih. Srećom i zahvaljujući trpeljivosti, i strpljenju državnih organa niko za 11 meseci nije stradao.

- Ovo je zemlja koja je šampion sveta u okupljanjima jer imamo više od 25.000 kriminalnih, odnosno neprijavljenih skupova koje smo čuvali i obezbeđivali. Tek toliko o tome. Kada pričate o reakciji policije, odnosno prekoračenju, ako pričate o Srbiji, u Srbiji se to dogodilo najmanje. Policija je reagovala samo u krajnjoj nuždi, minimalnom upotrebom sile, ne onako kako bih ja voleo i kako bi suštinski pratili evropske vrednosti - rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Ursulom fon der Lajen.

