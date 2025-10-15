Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon današnjeg susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem istakla je da ponuda o članstvu u Evropskoj uniji (EU) je prilika, obećanje mira, prosperiteta i solidarnosti, poručujući da će EU nastaviti da pomaže Srbiji da bude sigurna tokom zime.

- Zajedno smo prevazišli energetsku krizu 2022. godine. Danas, EU će nastaviti da pomaže Srbiji da bude sigurna tokom zime - objavila je ona na društvenoj mreži Iks pošto je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem održala konferenciju za novinare.

Ursula fon der Lajen je istakla da takvo ponašanje znači biti pouzdan partner.

Predsednica EK razgovarala je danas u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Nakon njega, sastala se i sa premijerom Srbije Đurom Macutom, a zatim i sa predstavnicima organizacija civilnog društva.