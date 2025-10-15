Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na sramni zaključak Anketne komisije da je za "pad nadstrešnice odgovorna kriminalna grupa, za koju se sumnja da je na njenom čelu predsednik Republike".

- I evo još jednog dokaza da takozvana i samozvana Anketna komisija za ispitivanje dokaza u vezi sa padom nadstrešnice nije ništa drugo do spisak navodnih eksperata sa studentske izborne liste, i dela onih koji im se preporučuju. To su "lica iz prošlosti", kompromitovana, korumpirana, istrošena, odbačena … koja čeznu za svojim političkim vaskrsnućem na nesreći porodica nastradalih u padu nadstrešnice. Ni grobovi im nisu sveti - napisao je Vučević na X mreži i dodao:

- Na njima bi da ruše legalno i legitimno izabranu vlast jer ne mogu da se pomire sa činjenicom da snagu i uspeh predsednika Aleksandra Vučića neće uspeti da sruše jer on je sve što oni nisu i nikada neće biti — mudar državnik i veliki patriota! I da ih podsetim. Nažalost, kriminalne grupe jesu harale ovom državom, ali za vreme njihove vlasti. Za vreme vlasti onih koji finansiraju i podržavaju te “anketare” imali smo političko-kriminalni režim u kojem je Srbija ekonomski pustošena, Kosovo i Metohija prodavano, a naša država nazadovala u svim segmentima života. Ne žele građani da se vrate u takvu prošlost, čija personifikacija su upravo lica iz te Anketne komisije.

Kako je ocenio, oni su dokaz da zvanje i pamet ne moraju uvek biti u korelaciji.

- O poštenju i časti da ne govorim. Dokaz tome je taj samozvani ustavobranitelj Tanasije Marinković, koji direktno krši Ustav i pravni poredak Republike Srbije, uporno pokušavajući da sruši državne institucije i da se preko ulice dođe na vlast. Pa taj Đilasov advokat čak i ne krije da im je plan bio da politički profitiraju na jezivim tragedijama, najpre Ribnikaru i Duboni, a zatim i tragediji zbog pada nadstrešnice. On to naziva "prečicama da se politički poentira". Od čega li je taj Tanasije Marinković? Od časti, morala i obraza sigurno nije. Možda da se ta njegova Anketna komisija za rušenje Srbije malo više pozabavi njime i onima oko njega, jer ima tu dosta posla i za sudove i za tužilaštvo. Pobediće Srbija lopove i lažove - završio je.