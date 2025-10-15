Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je da novi zakon o legalizaciji donosi izlazak uz birokratskih lavirinata.

Ističe i da ovim Srbija podvlači crtu, postavlja propise i dugoročno staje na put nelegalnoj gradnji.

"Ovaj zakon, pored velikih i značajnih posledica za pravni i ekonomski sistem Republike Srbije, direktno utiče na položaj socijalno osetljivih kategorija našeg stanovništva. Svi jako dobro znamo da svaki čovek kroz čitav svoj život teži da se skući, da omogući i temelje i krov svojoj porodici i naravno da bude svoj na svome u svakom smislu te reči. Nikada do sada nismo imali ovakav predlog, ovakav paket mera koji suštinski, dugoročno i sistemski rešava problem, rešava pravnu neizvesnost i čuva pravo svojine svih naših građana.

Želim da podržim i odluku da se posebno tretiraju kategorije kao što su porodice sa više dece, borci, primalci socijalne pomoći, članovi seoskih domaćinstava, samohrani roditelji, kao i porodice koje žive u objektu koji predstavlja njihovu jedinu nekretninu. Mislim da je važno da podsetimo da određene osetljive kategorije, gde ubrajam i borce bez obzira na činjenicu da nisu uvek socijalno osetljiva kategorija, su oslobođeni naknade za legalizaciju. Samim tim će to biti podstrek da se što pre prijave i što pre reše pravnu nesigurnost sa kojom su uočeni. Mislim da će primena ovog zakona imati posledicu i da veći broj mladih ljudi na lakši način dođe do potencijalne nekretnine i ostvari prava koja su definisana zakonom o kreditima za mlade.

Dakle, karakter ovog zakona jeste i socijalni, jeste i demografski, jer dajemo podršku i onim ljudima koji žive u manjim sredinama, koji žele sigurnost, koji žele da budu svoji na svome. Kritike koje su upućene na ovaj zakon bile su jalove, nisu bile utemeljene, predstavljale su neki pokušaj da se po svaku cenu nešto kritikuje radi kritike.

Mislim da svako ko obilazi Srbiju, svako ko je prisutan na terenu, svako ko razgovara sa našim narodom, zna koliko je ljudi čekalo ovakvo rešenje. I bukvalno sa svima sa kojima sam razgovarala, bez obzira da li žive u gradskim ili seoskim sredinama, kazali su da je ovo jedno od najvažnijih rešenja poslednjih godina, koje za njih znači rešavanje životnog pitanja. Kada imate ljude koji su kupovali stanove, a sigurno ih mnogi poznajemo, pa su investitori na različite načine ostavili ovo pitanje nerešeno, možemo zamisliti koliko im znači što će sada konačno moći da postanu i formalno vlasnici stanova u kojima žive.

Tako da, ovaj zakon jeste na dobrobit naroda, jeste na dobrobit socijalno osetljivih kategorija, naših boraca, porodica, samohranih roditelja i svih ljudi koji su poštenim radom sticali svoju imovinu i nastojali da imaju krov nad glavom. Srbija podvlači crtu, postavlja propise, dugoročno staje na put svakome ko misli da mimo zakonskih propisa može nešto da gradi i može nešto da radi", istakla je ministarka.