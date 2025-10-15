Slušaj vest

"Socijalno–ekonomska sigurnost je preduslov ostanka ljudi na selu, a posebno žena", izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, povodom Međunarodnog dana žena na selu.

- Od neophodne infrastrukture pa do jaslica, pedijatra, škole, sportske dvorane i Doma kulture, ali i realne mogućnosti da se zaradi i da se od toga pristojno živi. Sve drugo su prazne priče - dodao je.

Krkobabić je na današnjem skupu u selu Mol opštine Ada posebno naglasio neophodnost uvođenja socijalne-garantovane penzije, neke vrste narodne nadoknade od najmanje 150 evra, koja bi bila namenjena starijima od 65 godina, bez prava na penziju, a koji nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda. Među njima je najviše žena na selu.

Procenjuje se da u selima Srbije živi oko 1,3 milona žena od kojih je 300.000 starije od 65 godina, a da 180.000 njih nisu ostvarile pravo ni na jedan vid penzije.

- Ceo život provela sam u kući, na njivi i u štali, podigla decu, brinula i o starijim članovima porodice, životinjama i zemlji, a nikada nisam imala svoj dinar niti bilo šta na svoje ime“, kaže Aranka Milanković i ističe da bi uvođenje socijalne — garantovane penzije značilo mnogo, apre svega bio bi znak da nisu zaboravljene.

Današnji dan je prilika da se podsetimo da je upravo žena u porodici i zajednici stub očuvanja života na selu i tradicije, pa se na skupu razgovaralo i o drugim važnim temama kao što je preventiva i dostupnost zdravstvane zaštite.

Tema su bili i Seoski domovi kulture kao mesta okupljanja, druženja, negovanja tradicije, očuvanja običaja i jačanja socijalnih veza unutar zajednice.

- Seoski domovi su od neprocenjivog značaja za nas jer tu možemo da podržimo jedna drugu, da razmenimo iskustva, savete, ideje, da se okupimo i družimo. Kod nas je atmosfera posebna, jer živimo u multikulturalnoj sredini koja povezuje Srbe, Mađare i Rome - izjavila je Dragana Tanasić iz KUD "Novak Radonjić" iz Mola.

Predsednik opštine Ada Zoltan Bilicki podsetio je da se zahvaljujući programima Ministarstva za brigu o selu i podršci lokalnih samouprava, sve više mladih porodica vraća u sela i započinje novi život, čime se direktno podržavaju i žene kao nosioci domaćinstva.

Naveo je da je do sada, kroz programe Ministarstva, samo u opštini Ada useljeno 87 seoskih kuća: "Samo u Molu oživelo je 68 seoskih domaćinstava, a uz pomoć ovog ministarstva obezbeđen je i minibus za besplatan prevoz po selima, održavaju se Miholjski susreti i pokrenuti su mnogobrojni projekti koji čine da sela Ade ponovo ožive".