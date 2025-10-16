Slušaj vest

Blokaderi i njihovi mediji opet su dokazali da ne prezaju ni od čega i da su spremni na svaku, pa i na najstravičniju laž u pokušaju da izazovu sukobe i isprovociraju građanski rat u Srbiji! Nakon dva dana intenzivne kampanje studenata u blokadi, opozicije u parlamentu i blokaderskih medija o tome kako je srpska policija navodno brutalno pretukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, "vezivala je za radijator", "tukla pištoljem" i "stavljala joj kesu na glavu", a koju su MUP i sam ministar policije Ivica Dačić isti dan demantovali više puta - na kraju se oglasila i sama studentkinja i otkrila da nije ni bila u policiji, da su ljudi dovedeni u zabludu, a ona u opasnost!

Isto kao kad su bezočno slagali da je srpska policija navodno do smrti pretukla maloletnog dečaka tokom protesta u Valjevu 14. avgusta, zbog čega je država bila maltene na ivici građanskog rata, a za kog se na kraju ispostavilo da i ne postoji, tako su i sada blokaderski portali, predvođeni Novom S, Danasom i N1, u utorak ceo dan kao udarnu vest prenosili navodni slučaj jedne studentkinje koja je bila, prema tvrdnjama s profila koji vode studenti u blokadi njenog fakulteta, podvrgnuta strašnoj policijskoj brutalnosti, a Nova je čak uspela i da napravi tag "pretučena studentkinja".

Foto: Kurir, Printscreen

Ovo su kao svoju šansu za kritiku vlasti videli i pojedini opozicioni poslanici u Skupštini Srbije, koji su ovu temu kao prioritetnu izneli na zasedanju u utorak uz mnogobrojne optužbe.

"Demantujem"

- Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika, što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita. Nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način, čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnost - napisala je A. P.

Foto: Printscreen/Instagram

Zbog svega se ponovo oglasio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je podsetio da je MUP odmah demantovao da je ova građanka bila u PU Beograd ili da je policija postupala prema njoj i dodao da je potrebno da se utvrde svi detalji u vezi s manipulacijom za navodno povređivanje.

Dačić: Vidite čime se sve služe predstavnici opozicionih stranaka i blokadera kako bi pokazali da je Srbija zemlja u kojoj se primenjuje policijska brutalnost Foto: Marko Karović

Laž i prevara

- Dostavljen mi je njen stori sa Instagrama koji je sama objavila. Potvrđuje se da nije bila u policiji i da nije povređena od strane policijskih službenika, i to od nje same. Šta reći posle svega ovoga, osim da se ovim potvrđuje da je ovo bila laž, prevara. I ne znam čemu je to služilo. Vidite čime se sve služe predstavnici opozicionih stranaka i blokadera kako bi pokazali da je Srbija zemlja u kojoj se primenjuje policijska brutalnost. To je bilo pripremano pred dolazak visokih zvaničnika EU kako bi se predstavila Srbija kao zemlja s policijskom torturom - kazao je Dačić i dodao:

- Bez obzira na ovu izjavu, insistiram da se ova stvar dovede do kraja. Da se utvrdi da li je istina, da li je bila u policiji, da li je postupala policija, da li je povređena od strane policije i ako nije, ko je taj koji je izvršio ovu manipulaciju i taj treba da odgovara za lažno optuživanje policije.

Strogo po udžbeniku

Ovo s navodno pretučenom studentkinjom urađeno je školski, strogo po udžbeniku za izvođenje obojenih revolucija, gotovo štreberski.

Vest je plasirana neposredno pred važnu diplomatsku posetu predsednice Evropske komisije Ursule van der Lajen Srbiji i njenog razgovora s predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Sastanak Vučića i Fon der Lajen u sredu u Beogradu Foto: Marko Karović

Dovoljno je pročitati komentar Zdravka Ponoša, ozlojeđenog što je gošća pohvalila napredak Srbije na demokratskom putu, pa shvatiti koliko je blokaderima bilo stalo da EK stane na njihovu stranu i prihvati njihovu retoriku. Ali hajde to... Mnogo je opasniji drugi motiv koji anonimno blokaderi na društvenim mrežama i ne kriju.

Uoči mitinga zakazanog za 1. novembar oni, koristeći ovaj iskonstruisani slučaj, otvoreno pozivaju na teror i poručuju: "Srbijo, pitamo te, da li ćeš posle godinu dana uzeti pravdu u svoje ruke?"

Objava studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta s pozivom građanima Foto: Instagram

Pravda je, inače, neodvojiva od istine. A kakva im je istina i kakva bi im bila pravda, vidimo.

