Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić nalazi se u Berlinu gde je učestvovala na Odboru za evropske poslove.

"Savezna republika Nemačka je jedan od najvažnijih ekonomskih i političkih partnera Srbije. Iz ovog razloga, bilo mi je posebno važno da se odazovem pozivu Odbora za evropske poslove Bundestaga i učestvujem u raspravi o Srbiji. Pitanja nisu bila jednostavna, ali je ključno da smo po prvi put bili pozvani da se zvanično obratimo i da damo odgovore na brojne dileme. Samo ova činjenica je pokazatelj da je Srbija uvažena i poštovana. Zahvaljujem se još jednom na pozivu", navela je Ana Brnabić na platformi "X" i dodala:

"Uz posetu predsednice Evropske komisije Ursule for der Lajen Beogradu i dobre sastanke sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kao i ostalim činiocoma našeg društva, bio je ovo dobar dan za evropske integracije Srbije".

